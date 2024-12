Bap inicia transição no Flamengo e manda recado a fornecedores

Novo presidente do Rubro-Negro começa a se movimentar e conversa com Rodolfo Landim e também com Marcos Braz para acelerar passagem de bastão / Crédito: Jogada 10

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o novo presidente do Flamengo a partir de 1° janeiro de maneira definitiva. No entanto, a transição dos mandatos precisam ser realizadas como qualquer outro clube. O processo ainda é lento, porém já saiu do ponto zero. O novo mandatário, Rodolfo Landim e Marcos Braz já tiveram conversas para passagem de “bastão”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O novo presidente, aliás, já notificou os fornecedores do Flamengo, para que não haja novos contratos fechados, nem renovações aconteçam no apagar das luzes da administração de Rodolfo Landim. Bap quer evitar que novos gastos surjam no “apagar das luzes”. Ele espera que Landim e seus pares ajudem nesse processo de transição entre os dois presidentes.