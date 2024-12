Athletico divulga carta ao torcedor após rebaixamento e apresenta justificativas

“O descenso do Athletico Paranaense é doloroso e digno de toda lamentação, pois esta Instituição se tornou nas últimas décadas sinônimo de grandeza e orgulho para todo o povo paranaense e sua fanática torcida… É necessário com muita humildade reconhecer que cometemos muitos erros, mas também é fundamental refletir sobre eles e aperfeiçoar nosso caminho para o futuro”.

O clube, aliás, já deu início à reformulação visando a temporada de 2025, anunciando as saídas de Lucho González e Paulo Autuori , respectivamente técnico e diretor técnico esportivo do Rubro-negro paranaense. O comunicado sinalizou que poderão ocorrer novas mudanças, desta vez estruturais na direção athleticana em um futuro breve.

“O calendário anual das copas, que faz a maioria dos seus disputantes a desfocar do Campeonato Brasileiro, e o desencontro do calendário brasileiro com a principal janela europeia de contratações também levam a refletir as perdas significativas de atletas que estão em plena competição nacional. Como tudo que é mais valoroso na vida, é preciso estarmos juntos, nas alegrias e nas tristezas. Contigo, Athletico Paranense, até o fim. Vencemos juntos e perdemos juntos. Que a reta final deste ano seja valorada pela união e a força incansáveis que demonstramos com nossa casa cheia, apoiando incondicionalmente o Furacão.”

Agora, com a redução significativa do sistema associativo do futebol brasileiro com vinda das SAF’s e a injeção de aporte financeiro por investidores na formação de blocos econômicos para negociação de seus direitos (caso das ligas), é notório um novo desequilíbrio financeiro, acompanhado de outras e maiores demandas por parte do mercado.

Mesmo assim, é preciso dizer que o CAP aportou um investimento em seu Departamento de Futebol maior que o realizado nos anos de 2022 e 2023. Infelizmente, pelo imponderável da bola e pela incerteza inerentes a cada contratação, não acertamos.

