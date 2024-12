Atacante do Pachuca admite surpresa com escalação do Botafogo

Autor do terceiro gol do Pachuca na vitória contra o Botafogo, o venezuelano Salomón Rondón disse que ficou surpreso ao ver a escalação mista do adversário. O atacante celebrou a ausência de Savarino, que é seu companheiro de seleção, e também de Almada.

Outro ponto destacado pelo artilheiro do Pachuca na temporada foi o cansaço do Botafogo. Rondón recordou que, enquanto o clube brasileiro ainda jogava pelo Brasileirão, os Tuzos já estavam no Qatar se preparando, com calma, para a partida.