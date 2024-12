Astana x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Mesmo com seu time reserva, os londrinos sobram na Liga Conferência: são líderes. E neste jogo, fora de casa, no Casaquistão, são favoritos

O Chelsea pode confirmar nesta quinta-feira (12/12) a sua classificação às oitavas de final da Liga Conferência. Em jogo pela quinta e penúltima rodada da competição nesta fase de pontos corridos, o time londrino, que lidera com campanha 100% (12 pontos em 4 jogos e saldo de 15 gols), visita o Astana, do Cazaquistão, no Estádio Pavlodar, às 12h30 (de Brasília). O Astana, com quatro pontos, está na 23ª colocação, quase fora da zona de repescagem às oitavas (9º a 24º lugares). Por isso, precisa vencer para seguir sonhando com um lugar na reta final da competição.

Regulamento

Assim como a Champions League e a Liga Europa, as duas principais competições continentais europeias, a Conference League (a terceira) também conta com 36 times e a sua primeira fase é nos pontos corridos (fase de ligas). Mas, diferentemente das duas primeiras, em que cada time faz oito jogos, na Conference League são apenas seis. Assim, o tiro curtíssimo deve gerar uma série de times com a mesma pontuação em várias posições. Com isso,muitas as vagas serão definidas pelo saldo de gols. Ao fim desta fase, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas. Os times do 9º ao 24º lugares jogarão uma repescagem (oito jogos, oito vagas às oitavas). Mas os times entre o 25º e o 36º lugares estão eliminados.