Ajax x Lazio: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Ajax

O Ajax quer aproveitar a oportunidade de jogar em casa para vencer um concorrente direto na briga por uma das vagas diretas para as oitavas de final da Liga Europa. O time holandês começou a rodada na 6ª posição, com 10 pontos, e pode empatar com a própria Lazio em caso de vitória nesta quinta-feira. Contudo, no Campeonato Holandês, a equipe é a terceira colocada e vem de derrota por 2 a 1 para o AZ Alkmaar.

O Ajax terá dois desfalques confirmados para enfrentar a Lazio. Owen Wijndal cumpre suspensão automática e está fora da partida. Além disso, Sivert Mannsverk, lesionado, é outra baixa confirmada.

No entanto, a boa notícia fica por conta do retorno do experiente Jordan Henderson, ex-Liverpool, que está recuperado de uma lesão muscular.