‘Com autoridade’: Imprensa mexicana repercute classificação do Pachuca em cima do Botafogo

Jornais destacam atuação dos Tuzos contra o Fogão e ainda fazem piadas com a relação da Liga MX com a Libertadores

A derrota do Botafogo para o Pachuca no Derby das Américas, na tarde desta quarta-feira (11), gerou muita repercussão no território mexicano. Ao contrário da véspera da partida, em que pouco se falava sobre o duelo no país, os portais deram destaque ao feito dos Tuzos.

O portal TUDN, um dos principais veículos esportivos mexicanos, colocou na manchete que o Pachuca goleou o Botafogo com autoridade. Além disso, o texto fala que os Tuzos fizeram os botafoguenses sambar no Qatar. A crônica também ressalta que o Fogão havia jogado no último domingo (08) e que possuía mais ritmo de jogo que o Pachuca, que não entrava em campo há mais de um mês.