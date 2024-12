Vitor Roque diz que pensou em voltar ao Brasil e cita Vini Jr: ‘Exemplo de luta e persistência’

Atacante, de 19 anos, relembra que não foi bem utilizado no Barcelona e destaca recomeço com a camisa do Betis, por empréstimo

Além disso, o brasileiro contou que admira Vini Jr e utiliza o compatriota como exemplo de força e superação para persistir na Europa. Afinal, o jogador do Real Madrid teve paciência em seu início no Velho Continente para galgar uma carreira de sucesso.

Desde que chegou ao futebol europeu, Vitor Roque teve muita dificuldade em se consolidar com a camisa do Barcelona e teve que se transferir, por empréstimo, para o Betis. Aos 19 anos, o atacante contou que chegou a cogitar retornar ao Brasil depois de apenas 16 jogos pelo clube catalão.

“Eu estava sob pressão do preço que foi pago por mim (um dos investimentos mais altos dos últimos anos) e eu não estava totalmente pronto para ajudar a equipe do jeito que queria. Eu gostaria de ter tido tempo para me acostumar com os jogadores e o clube, mas as coisas não saíram como eu gostaria… E isso me serviu de aprendizado”, disse.