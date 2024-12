Veja lacunas que o Vasco precisa preencher no elenco

Ao terminar o ano em décimo no Brasileirão, evidenciou-se que existem lacunas no elenco do Vasco que precisam de preenchimento. Afinal, muito se falou sobre a falta de soluções dentro do plantel ao longo de 2024.

A única unanimidade na posição é pelo lado esquerdo, com Lucas Piton, que participou de 14 gols na temporada. Caso Leandrinho e Victor Luís permaneçam, é possível que não haja investimentos maiores no setor. Na lateral-direita, Paulo Henrique é o titular, com Puma Rodríguez correndo por fora e surgindo sempre que PH não está apto. Ambos viveram temporada de altos e baixos e, por mais que não seja uma prioridade, um lateral-direito que entregue consistência pode vir a calhar.

O principal calcanhar de Aquiles do Vasco. A equipe encerrou a temporada com 82 gols sofridos, sendo 56 no Brasileirão – só três times sofreram mais gols no torneio. João Victor surge como titular absoluto, apesar das quatro expulsões no ano e algumas falhas. Já Maicon e Léo sofreram ainda mais, com erros recorrentes. Rojas mal teve oportunidades e já até deixou a equipe.

Volantes

As lesões de Paulinho e Jair causaram um duro golpe no ano Cruz-Maltino. Afinal, eles se machucaram no começo da temporada e só voltaram na reta final, com Mateus Carvalho, de apenas 22 anos, precisando segurar um piano pesado no meio. Hugo Moura chegou e ajudou no setor, participando, inclusive, de lances ofensivos. Um primeiro volante marcador, porém, pode resolver problemas defensivos da equipe carioca. Sforza chegou cru da Argentina e não se encontrou em seu primeiro ano no Brasil, mas, se evoluir, pode se tornar peça importante no plantel.

Necessidade: primeiro volante titular.

Meias

Qual outro time no mundo possui Dimitri Payet e Philippe Coutinho na meiuca? Somente o Vasco. Ambos, no entanto, não vivem o auge físico, com pouco espaço para atuarem juntos, já que o centroavante Vegetti tampouco volta para marcar, o que deixa o time vulnerável. Assim, ter um como titular e outro como reserva soa como boa opção, mas, sem dinheiro no caixa, o preço pela dupla pode ser acima do que o Vasco deseja pagar (são os maiores salários do elenco). Estrella, jovem da base, deve voltar de lesão e ampliar as opções no setor em 2025.