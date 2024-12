Vasco volta à Sul-Americana, título que ainda falta em sua galeria

Assim, este é um dos poucos troféus que faltam à vasta galeria do Vasco, composta por três títulos Sul-Americanos. O clube da Cruz de Malta fez história ao tornar-se o primeiro campeão continental do mundo ao vencer o Sul-Americano de Clubes em 1948, ano de seu cinquentenário. O torneio é considerado pela própria Conmebol como o precursor da Libertadores.

Dois anos mais tarde, o Vasco venceu a extinta Copa Mercosul, em 2000. Foi na penúltima edição do torneio, contra o Palmeiras, em final épica no Palestra Itália (antigo estádio do Verdão). Após sair perdendo por 3 a 0 no intervalo, o Gigante da Colina – que contava com uma Seleção em campo – virou para 4 a 3, sagrando-se tricampeão sul-americano na conhecida “Virada do Milênio”.

O Vasco vai, então, para sua oitava participação no certame. Disputou em 2003, 2006, 2007, 2008, 2011, 2018, e 2020. Sua melhor aparição foi em 2011, quando terminou em terceiro, eliminado na semifinal para o futuro campeão Universidad de Chile (CHL). Para chegar lá, avançou de maneira épica por Palmeiras, Aurora (BOL) e Universitario (PER), com direito a goleadas por 8 a 3 e 5 a 2 no caminho.

Desde então, a melhor participação foi exatamente a última, em 2020, quando chegou às oitavas de final. Na ocasião, perdeu por 2 a 1 (agregado) para o Defensa y Justicia (ARG), à época treinado por Hernán Crespo, e que viria conquistar o torneio de maneira inédita.

E em 2025?

O Vasco volta, então, à Sul-Americana em 2025, onde largará na fase de grupos, assim como todos os outros brasileiros classificados via Brasileirão. O sorteio ocorrerá apenas no dia 19 de março, com os jogos dentro das chaves começando em 4 de abril.