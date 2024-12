Troféus de clube da elite no Uruguai são achados no lixo

Situação foi exposta diante de publicação feita nas redes sociais / Crédito: Jogada 10

Uma publicação do usuário da rede social X, Federico Gutiérrez, apontou situação de cunho preocupante envolvendo o River Plate-URU. Isso porque troféus pertencentes ao clube que disputa a elite do futebol no Uruguai foram encontrados em uma caçamba de lixo, bem em frente a sua sede social.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na postagem, Gutiérrez ainda fez uma consideração sobre a relevância de uma das taças que estava ao léu. Mais especificamente, a conquista do Campeonato Uruguaio da Quinta Divisão, em 1990, referente a uma competição das categorias de base.

Naquela equipe, pelo menos três figuras chegaram a atuar pela seleção principal do Uruguai. Foram eles os zagueiros Eduardo Adinolfi (ex-Peñarol-URU e Newell’s Old Boys-ARG), Diego López (larga história no Cagliari, da Itália) e também 0 ex-atacante Osvaldo Canobbio. O último dos citados, aliás, é pai de Agustín Canobbio, do Athletico-PR. Con esta copa Adinolfi, Memo y Canobbio hacían historia en River … la podes encontrar en la volqueta de la puerta del club. Sin pasado no hay futuro @cariverplateuru pic.twitter.com/f3ZETXa26E — Federico Gutiérrez (@fgn1410) December 7, 2024

“Com essa taça, Adinolfi, Memo e Canobbio fizeram história no River… você pode encontrá-la na caçamba (que está) na porta do clube. Sem passado, não há futuro, River Plate”, publicou Federico Gutiérrez, marcando a página oficial do River uruguaio. Diante da repercussão do tema, o Darsenero usou seus canais oficiais para assegurar que tal situação não teve a anuência da diretoria riverista: