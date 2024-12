São Paulo traça plano para contratar Oscar e usa Lucas como exemplo

Plano usado para repatriar ídolo, em 2023, serve para Tricolor Paulista montar estratégia e trazer meio-campista livre no mercado / Crédito: Jogada 10

O São Paulo não nega mais e entrou firme em busca da contratação do meia Oscar. Contudo, as conversas não serão nada fáceis. Livre no mercado depois de deixar o Shanghai Port, da China, o jogador é sendo considerado caro pelo Tricolor, que viverá um ano apertado em 2025. Assim, a diretoria estuda um planejamento para convencer o jogador, como fez para repatriar Lucas Moura.

No ano passado, o São Paulo conseguiu atrair Lucas de volta, após o atacante deixar o Tottenham. O jogador ainda possuía mercado fora do Brasil, e o Tricolor precisou ser criativo para atraí-lo. No fim, a estratégia deu certo, e o camisa 7 voltou ao Morumbis. O caso é muito comparado com de Oscar.