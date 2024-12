São Paulo fica perto de renovar com joia e avalia empréstimo ao PSV

Isso porque o São Paulo estuda amarrar a renovação até 2028 com uma negociação com o PSV, da Holanda, para a cessão do atleta. A ideia do clube holandês é para um empréstimo de 18 meses, pagando R$ 6,4 milhões pelo jogador durante este período. O acordo também aconteceria com um valor de compra fixada.

Por sua vez, o Tricolor Paulista deseja fixar o valor da venda R$ 51,3 milhões por 70% dos direitos econômicos. Dono de 90%, o clube manteria 20% de olho em negociações futuras. Henrique Carmo tem contrato com o São Paulo até o fim de 2026 e poderia sair de graça no meio do ano que vem. O staff do jogador e o clube tentam um acordo que seja bom para ambas as partes.

São Paulo já recusou oferta por garoto

Recentemente, o São Paulo recusou uma proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo jogador. Com bom destaque na base, principalmente na categoria sub-17, ele está na mira de outros clubes da Europa. Contudo, o Tricolor tenta fazer com que o atacante tenha uma vida mais longa no Morumbis. Aliás, é considerado uma das grandes joias que surgiu nos últimos anos na base do clube. Por isso, o Soberano vem tomando bastante cuidado com o garoto.

