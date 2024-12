Santos recebe premiação pelo acesso e título na Série B de 2024; Confira valores

O Santos alcançou seu principal objetivo na temporada: retornar à elite do futebol nacional. Além disso, conquistou o título do Brasileirão da Série B. Nesta terça-feira (10), a CBF anunciou uma premiação significativa para os cofres do Peixe.

Aliás, com o título e o acesso, o Santos garantiu financeiramente R$ 3,5 milhões. Durante a campanha, o time somou 20 vitórias, oito empates e 10 derrotas, vencendo a competição com duas rodadas de antecedência. No entanto, Fábio Carille foi demitido antes mesmo do final da temporada.