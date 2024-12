Santos demonstra interesse e tenta troca com o São Paulo por Luciano

Peixe ofereceu uma quantia em dinheiro e o atacante Lucas Barbosa, mas Tricolor Paulista descartou negociar seu camisa 10 / Crédito: Jogada 10

O Santos demonstrou interesse na contratação do atacante Luciano, do São Paulo. O Peixe chegou a oferecer uma proposta com uma quantia em dinheiro, mais um jogador para ter o camisa 10 do Tricolor Paulista. Contudo, a diretoria do Soberano descartou de imediato e não aceitou a proposta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No negócio, o Santos ofereceu o atacante Lucas Barbosa, que se destacou no Juventude, retornou ao Peixe e pode ser negociado ainda nesta janela. O Santos vê o jogador em alta no mercado e analisa a possibilidade de fazer caixa com o atleta de 23 anos. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista André Hernan.