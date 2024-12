Santos busca ‘medalhão’ para montar time competitivo em 2025

Peixe sonha com Gabigol ou Dudu para ter um reforço de peso em seu retorno à Série A e atrair exposição da sua marca

O Santos se prepara para fazer uma janela de transferência agressiva, visando a temporada de 2025. De volta à Série A, o Peixe quer passar a imagem que vai brigar pro todas as frentes na temporada. Para isso, a diretoria entende que um medalhão pode ser a fonte para o Alvinegro Praiano construir uma equipe competitiva. Os nomes da vez são de Gabigol e Dudu.

Cada um deles recebeu uma proposta milionária do clube da Vila Belmiro com salários ultrapassando os R$ 2 milhões mensais e valores de luva (premiação pela assinatura de contrato) de mais de R$ 20 milhões. Além disso, os dois estão de saída de seus respectivos clubes e as negociações aconteceriam de forma mais fácil.