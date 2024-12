Róger Guedes entra na mira do Flamengo para substituir Gabigol

Atacante, que está no Al Rayyan, do Qatar, é a primeira opção da nova diretoria do Rubro-Negro para reforçar elenco

A temporada de 2024 mal acabou e a nova diretoria do Flamengo ainda nem assumiu, mas o primeiro nome para reforçar a equipe na próxima temporada já existe: Róger Guedes. O atacante está atualmente no Al Rayyan, do Qatar.

Assim, a nova diretoria do Rubro-Negro será empossada somente no dia 18 de dezembro, mas já definiu o jogador como o principal nome para substituir Gabigol. A diretoria entende que Róger Guedes tem as mesmas características do ídolo do clube carioca, que vai deixar a equipe no dia 31 de dezembro deste ano.