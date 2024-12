Roberto Assaf: Bap, o novo comandante do Flamengo

A realidade presente nos últimos dois anos fez diferença no momento da eleição desta segunda-feira, 9/12, no Flamengo. Orçamento e Centro de Treinamento de Europa, torcida imensa e fanática, elenco e Comissão Técnica milionários. Todos muito bem remunerados, e recebem em dia. Mas todos infelizes e inversamente proporcionais ao número de títulos que o clube conquistou – notadamente no futebol – nos últimos dois anos.

Reverter tal situação é o maior desafio para o triênio 2025-26-27. É a tarefa de Luiz Eduardo Baptista, escolhido presidente do Flamengo com 565 votos de diferença para Luiz Rodolfo Landim Machado, no total de 3.272 rubro-negros que compareceram à Gávea.