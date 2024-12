PSG vence o Salzburg e segue com chances de classificação na Champions

Equipe francesa faz 3 a 0, fora de casa, e se mantém na briga por um lugar no playoff da competição continental / Crédito: Jogada 10

O PSG conquistou importante vitória para seguir na luta para se classificar na fase de liga da Champions. Nesta terça-feira (10), os franceses foram à Áustria e bateram o Salzburg por 3 a 0, em um jogo que poderia ter placar muito mais dilatado diante da superioridade da equipe parisiense. Gonçalo Ramos, Nuno Mendes e Doué marcaram os gols do triunfo. O resultado foi muito importante para equipe gaulesa seguir sonhando em avançar. Afinal, chegou à 24ª colocação, com apenas sete pontos, podendo ser ultrapassado após a rodada de quarta-feira. É o último posto para uma vaga no playoff. Já o Salzburg soma apenas três, na 32ª posição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As duas equipes voltam a campo pela Liga dos Campeões somente em janeiro, na quarta-feira (22), às 17h (de Brasília). E serão duas pedreiras. Afinal, o PSG recebe o Manchester City no Parque dos Príncipes, enquanto o Salzburg visita o Real Madrid no Santiago Bernabéu.

PSG precisava da vitória a todo custo O PSG necessitava a todo custo da vitória na Áustria para seguir com chances de classificação. Desde o princípio, portou-se como interessado nos três pontos, marcando pressão, tendo a posse de bola e criando inúmeras chances. Só Gonçalo Ramos teve quatro oportunidades. Aos nove minutos, a primeira delas. Hakimi finalizou para defesa de Schlager. No rebote, Gonçalo Ramos, de frente, cabeceou para nova intervenção do goleiro. Em seguida, Lee arrematou e a bola tirou tinta da trave. A única escapada do Salzburg aconteceu com Nenê, que finalizou mal da entrada da área. A sequência do lance foi daqueles típicos de “inacreditável futebol clube”. Hakimi cruzou da direita e o atacante português, mais uma vez, desperdiçou, dessa vez já sem goleiro.