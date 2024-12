Próximo de saída do Palmeiras, Dudu posa com taças: ‘Minha história’

Dudu chegou ao Palmeiras em 2015, em uma negociação marcada por um “chapéu” nos rivais, já que Corinthians e São Paulo também disputavam sua contratação. No clube, ele conquistou duas Libertadores, uma Copa do Brasil — com gols decisivos nas finais contra o Santos — e quatro Campeonatos Brasileiros, além de outros títulos.

Um dos maiores ídolos da história recente do Palmeiras, o atacante Dudu está prestes a deixar o Alviverde. Nesta terça-feira (10), ele publicou em uma rede social uma imagem destacando todas as suas conquistas no clube e premiações individuais.

“Um pouquinho da minha história no Palmeiras!”, escreveu Dudu ao compartilhar sua trajetória no Alviverde.

Além dos troféus, Dudu ganhou a idolatria da torcida por sua dedicação em campo e por seus gols. Ele balançou as redes 88 vezes e distribuiu 102 assistências em 462 partidas com a camisa do Palmeiras.

Todavia, seu nome foi recentemente vinculado ao Cruzeiro, que chegou a anunciar sua contratação no meio da temporada. No entanto, após uma reviravolta, ele permaneceu no Alviverde. Agora, o Santos também aparece como interessado no atacante para a temporada de 2025.