Piquerez, do Palmeiras, engata romance com modelo carioca; saiba mais

Uruguaio chegou a se envolver com Rafaella Santos, irmã de Neymar e ex de Gabigol, antes de conhecer Camila Alvarez / Crédito: Jogada 10

Joaquín Piquerez vai passar a virada de ano usando rosa ou vermelho – duas das cores que representam o amor. Isso porque o uruguaio do Palmeiras mudou o status de relacionamento nesta reta final de ano e está namorando a modelo carioca Camila Alvarez. Ela, aliás, já recebeu a alcunha de ”musa palmeirense” dos torcedores alviverdes. Piquerez tentou engatar romances com Yasmin Brunet, Key Alves e Rafaella Santos (irmã de Neymar e ex de Gabigol) antes de conhecer Camila. Porém, somente a modelo conseguiu fisgar de vez o coração do lateral do Palmeiras, e os dois inclusive já posaram juntinhos nas redes sociais.

Fora da temporada do Palmeiras desde o dia 17 de julho, na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, Joaquín teve tempo para investir no amor. O lateral se recupera de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo e deve ficar à disposição do clube para pré-temporada.

Namoro com Piquerez Discretos, não se sabe, ainda, quando o casal decidiu mudar definitivamente o status do relacionamento. Os dois assumiram o romance em alguns cliques nos stories de Camila durante a viagem para Trancoso, na Bahia – a primeira dos pombinhos. Os dois moram em cidades diferentes e desfrutam de um namoro à distância. O lateral vive em São Paulo, enquanto Camila não abre mão de seus afazeres e rotina no Rio de Janeiro. Camila Alvarez A jovem de 28 anos trabalha como modelo e criadora de conteúdos para redes sociais. No Instagram, por exemplo, Camila reúne quase 30 mil seguidores e coleciona curtidas de grandes nomes do futebol – como Vinicius Júnior, do Real Madrid.