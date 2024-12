Pachuca se aproxima da contratação de John Kennedy, do Fluminense

Clube mexicano negocia o empréstimo do atacante, de 22 anos, com opção de compra no valor em torno de R$ 40 milhões

Adversário do Botafogo na Copa Intercontinental, o Pachuca, do México, tem interesse na contratação de um atacante de outro clube carioca. Trata-se de John Kennedy, do Fluminense, que se destacou na conquista da Libertadores em 2023, porém perdeu espaço nesta temporada. A informação sobre o avanço na negociação é do jornalista argentino Uriel Iugt

Dessa forma, o clube mexicano negocia o empréstimo do jogador, com opção de compra no valor em torno de R$ 40 milhões. No momento, portanto, há o otimismo de ambas as partes de que a negociação seja concluída até o fim do ano. O atleta, de 22 anos, também deseja atuar fora do país.