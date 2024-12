Neymar comparece ao velório de olheiro que o levou ao Santos

O atacante Neymar compareceu ao velório de Betinho, um dos responsáveis pela sua ida para o Santos . A cerimônia ocorreu na última segunda-feira (09), no Instituto Neymar Jr., onde o olheiro integrava a equipe local. Em um texto publicado em uma rede social, o jogador do Al Hilal agradeceu ao apoio que recebeu do profissional.

“Todas as vezes que eu levanto o dedo pro céu é pra agradecer a Deus e todos que me ajudaram ao longo do caminho! Jamais esquecerei todos os sacrifícios que fizestes por mim e pela minha família… Professor Betinho, Pai, Amigo e Fã. Você foi tudo isso pra mim. Gratidão eterna”, escreveu posteriormente o atacante.

Betinho morreu no sábado (07) e recebeu homenagens do próprio Neymar, além da família do jogador e do Santos. A causa da morte, contudo, não foi revelada.

Relação entre Neymar e Betinho

O astro do Al-Hilal tinha apenas nove anos quando Betinho o descobriu, no Tumiaru, clube de São Vicente, no litoral paulista. O encantamento surgiu instantaneamente. O professor decidiu apostar de vez no talento de Neymar e o apresentou ao Santos como “sucessor de Robinho”, outro talento na lista do profissional.