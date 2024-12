Morata recorda ‘noitada’ com Fenômeno em aniversário de 18 anos

Atacante do Milan contou detalhes da comemoração que começou com jantar e terminou na casa do pentacampeão brasileiro

Morata recebeu a ‘noitada com Fenômeno’, como ele mesmo define, de presente de um primo – que era amigo de Ronaldo. O plano inicial previa apenas um jantar e alguns drinks, mas terminou na casa do pentacampeão, que quis, inclusive, presenteá-lo também.

A chegada dos 18 anos teve um gostinho marcante na vida de Álvaro Morata. Isso porque o atacante do Milan comemorou a maioridade com um convite para brindar a data na casa de ninguém mais ninguém menos que Ronaldo Fenômeno . E apesar disso ter ocorrido há 14 anos, o espanhol lembra dos detalhes como se fosse hoje.

“No meu aniversário de 18 anos, meu primo me deu uma noitada com Ronaldo Fenômeno. Meu primo me contou que íamos beber alguma coisa depois de jantar. Estávamos com Ronaldo e acabamos na casa dele para beber alguma coisa”, recordou.

“Escolha o que quiser”

Ainda em entrevista ao jornalista Rodrigo Fáez para o canal ’24 horas com um jogador profissional’, no Youtube, o espanhol detalhou o cômodo da casa do astro que mais o chamou atenção.

“Lembro que entrei em um quarto e havia uma camisa da final da Copa do Mundo de 2002, chuteiras, a Bola de Ouro… Fiquei lá uma hora. Olhei para aquilo e pensei que não poderia ser” e completou:

“Ele me disse. ‘Pegue o que quiser… quero te presentear com alguma coisa, você é uma pessoa muito boa e merece’. Ele me deu uma camisa do Mundial de 2002 e algumas chuteiras. Ele também queria me dar a réplica da Bola de Ouro”.