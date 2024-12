Moleques de Xerém: Fluminense pretende utilizar mais a geração vitoriosa do sub-17

Em meio às indefinições do planejamento para 2025, o Fluminense tem um certeza para a próxima temporada: que pretende aproveitar mais a geração vitoriosa do sub-17. Conhecido como Esquadrilha 07, o elenco levantou as taças da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro da categoria, e alguns jogadores podem ser utilizados a partir do próximo ano. A informação é do portal “ge”.

Entre eles, estão Isaque, Riquelme Felipe, Wallace Davi e Gustavo Félix. Os três primeiros, aliás, passaram a treinar com o elenco principal na reta final do Campeonato Brasileiro. Isaque fez sua estreia contra o Cuiabá, no Maracanã, na importante vitória por 1 a 0, pela penúltima rodada.