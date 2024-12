Memphis cobra mudança de mentalidade para o Corinthians em 2025: ‘A gente precisa ganhar títulos’

Holandês agradeceu pelo acolhimento do elenco e acredita que Timão pode brigar por títulos na próxima temporada / Crédito: Jogada 10

A vitória do Corinthians contra o Grêmio no último domingo (08), encerrou a temporada do Timão em alta. Após passar boa parte do campeonato brigando contra o rebaixamento, o Alvinegro venceu nove partidas consecutivas e se classificou para a pré-Libertadores. Um dos grandes responsáveis pela reação corinthiana foi Memphis Depay. O holandês chegou no meio do ano e marcou sete gols em 11 partidas. Após a partida contra o Grêmio, o atacante agradeceu ao elenco pela acolhida do elenco na chegada ao Brasil.

"Queria muito agradecer a vocês, jogadores. Vocês me abraçaram como uma família. Não é fácil, vim da Europa, precisava me adaptar a um novo país. Mas rapidamente eu me senti em casa. Vocês me deram energia positiva, queria agradecer a todos por isso", ressaltou, em vídeo divulgado pelo Corinthians nesta quarta-feira (10).