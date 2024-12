Mano Menezes se aproxima de renovação com Fluminense

O Fluminense deve renovar o contrato de Mano Menezes para 2025. Após rodadas de conversas, o clube e o treinador se aproximaram de um acordo e a tendência é de permanência da comissão técnica para a próxima temporada. Haverá ainda uma última reunião para definição final. Com isso, a expectativa é de que até o fim desta semana esteja concluído. A informação é do Ge.

A próxima temporada do Fluminense começa no dia 11 de janeiro com a disputa do Campeonato Carioca. Apesar do tempo curto, a diretoria adota cautela no processo. A ideia, assim, é que Mano Menezes já faça parte do planejamento para 2025, como a montagem do elenco, e que todas as pendências se resolvam sem maiores problemas.