Juventus x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventus e Manchester City fazem um clássico de titãs nesta quarta-feira (11/12), pela 6ª rodada da fase de pontos corridos da Champions. O jogaço na Arena da Juventus, em Turim, começa as 17h (de Brasília) e promete demais. Afinal, As equipes estão em busca da recuperação. Ambas têm 8 pontos e entraram na rodada apenas na zona de repescagem as oitavas e querem melhorar a situação. O City está em 20º e a Juventus em 22º. Quem vecner, se aproxima do G8.

Onde assistir

O canal MAX transmite a parti das 17h (de Brasília).