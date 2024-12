Inter centraliza esforços na contratação em definitivo de Bernabei

Lateral-esquerdo tornou-se um destaque do Colorado a partir do momento em que Roger Machado assumiu o comando

Depois do fim do Campeonato Brasileiro, a missão do Inter passa a ser a janela de transferências. Assim, a situação que a diretoria centraliza seus esforços é nas tratativas com o Celtic. A intenção do clube é convencer os escoceses a chegar um acordo pela transferência em definitivo do lateral-esquerdo Bernabei. Entretanto, o valor da opção de compra é considerado alto pelo Colorado. Apesar disso, os gaúchos buscam uma solução que possa não afetar as suas contas.

As partes já tiveram uma primeira sessão de negociações. Deste modo, o Celtic pediu ao Internacional que as conversas fosse retomadas após o fim da Série A. Por sinal, a pedida dos escoceses é de cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões na cotação atual) para concretizar as tratativas.