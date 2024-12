Gustavo Quinteros se torna o plano A para comandar o Santos em 2025

Argentino naturalizado boliviano está no Vélez Sarsfield e pode fechar com o Peixe após o término da temporada / Crédito: Jogada 10

A novela para definir o novo treinador do Santos para 2025 pode chegar ao fim. Após vários nomes passarem pelo radar na Vila Belmiro, Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield, está próximo de acertar com o clube alvinegro. O primeiro contato foi feito há algumas semanas. O Santos apresentou o projeto esportivo, prometeu um time competitivo e deu garantias de estabilidade. Ainda não há um contrato assinado, mas a expectativa é que a situação se conclua até a próxima semana.

No momento, Quinteros está concentrado nos últimos jogos do Vélez na temporada. O clube pode conquistar dois títulos nesta semana. Na quarta (11), El Fortín decide a Copa da Argentina, em jogo único, contra o Central Córdoba. Já no domingo (15), o clube de Buenos Aires precisa apenas de uma vitória para conquistar o Campeonato Argentino, que lidera com 48 pontos.