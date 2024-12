Guardiola descarta comandar outro clube após o Manchester City

Com contrato até 2026, com opção de extensão por mais uma temporada, técnico revela planos e menciona possibilidade de treinar uma seleção

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, fez uma declaração surpreendente sobre seu futuro. O treinador catalão afirmou, nesta terça-feira (10), que não pretende comandar outro clube após deixar o time inglês. Ele renovou seu contrato até junho de 2026, com opção de extensão por mais um ano. Caso cumpra o novo vínculo até o fim, Guardiola completará uma década no comando do City.

“Não vou treinar outro time. Não estou falando sobre o futuro a longo prazo, mas o que não vou fazer é deixar o Manchester City, ir para outro país e fazer o mesmo que faço agora”, disse Guardiola em coletiva antes do jogo contra a Juventus, pela fase de liga da Champions.