Franquia Touti lança perfumes inspirados em clubes europeus

Os novos aromas lançados pela empresa possuem versões diurna e noturna, com fragrâncias distintas para diferentes ocasiões. Para o Manchester City, há os perfumes Cityzens e Blue Moon; para o PSG, Parc Des Princes e Paris Est Magique; e para o Barcelona, a linha inclui o Més que un Club, dedicado à força feminina, além do Visca el Barça e Blaugrana. Diretor da companhia, Tarso Evangelista, falou sobre a parceria.

Com Barcelona, Manchester City e Paris Saint-Germain, a TouTi lançou versões de perfumes oficiais de clubes internacionais no mercado brasileiro. Assim, os produtos já estão disponíveis nos 878 pontos de venda da marca em todo o país. O acordo foi realizado pela Destra Licenciamento de Marcas, que gerencia o licenciamento dos três clubes no Brasil.

“A parceria com times internacionais representa um marco estratégico para a Touti. Ela não é apenas uma ação de marketing, mas uma maneira de posicionar a nossa marca em um novo patamar. Ao nos associarmos a clubes de renome global, como PSG, Manchester City e Barcelona, conseguimos reforçar nossa presença no mercado nacional e atrair a atenção de novos públicos. Essas parcerias são uma ponte entre duas paixões nacionais: o futebol e os perfumes”, explicou Tarso.

Os três clubes têm uma forte e histórica ligação com o Brasil, com vários jogadores brasileiros de destaque que conquistaram sucesso nas equipes. O Manchester City conta com Ederson e Savinho atualmente e teve a passagem do ídolo Fernandinho. O PSG recebeu estrelas como Neymar, Raí, Ronaldinho Gaúcho, Thiago Silva, e muitos outros grandes nomes do futebol brasileiro.

Além disso, o Barcelona é um dos principais destinos de craques brasileiros na Europa, incluindo também Ronaldinho Gaúcho e Neymar. O clube catalão, porém, se destaca por ter sido lar de ícones como Ronaldo “Fenômeno”, Rivaldo e Romário. Afinal, todos foram premiados como melhores jogadores do mundo enquanto jogavam no clube.

Produto conectado à paixão do consumidor

“Vimos uma oportunidade única de combinar esses dois mundos para criar um produto que esteja conectado com as paixões do nosso público, pois o perfume acaba refletindo o estilo pessoal de cada um. A escolha do perfume como um acessório que ele carrega, como uma camiseta do clube, simboliza a identidade e o orgulho de quem vibra com cada conquista dos times. Nossa parceria com clubes é uma extensão dessa visão: levar ao consumidor uma experiência que vai além do produto, conectando-o à sua paixão”, concluiu o executivo.