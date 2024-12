Fluminense negocia contratação de atacante do Fortaleza

Com o fim da temporada, o Fluminense começa a planejar o elenco para 2025. A diretoria mira uma reposição para o John Kennedy, que está de saída para o Pachuca, do México. O substituto, inclusive, já tem nome definido: o atacante Renato Kayzer, do Fortaleza. O Tricolor negocia a contratação do atleta e entende ser uma boa opção para o plantel. A informação é do jornalista Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor.

Aos 28 anos, Renato Kayzer tem vínculo com o Fortaleza até dezembro de 2025. Ou seja, em junho, pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. O atacante chegou ao Leão do Pici em 2022, mas teve três empréstimos ao longo deste período. O mais recente foi para o Criciúma, de janeiro a abril. O jogador se destacou no clube catarinense e retornou ao time cearense.