Fluminense começa ‘barca’ e três jogadores são os primeiros a sair

Do trio, dois estão emprestados e Flu não exercerá opção de compra ou a extensão do empréstimo; goleiro tem contrato no fim

O Fluminense já começou a definir a ‘barca’ para 2025. Assim, o goleiro Felipe Alves, e os pontas Marquinhos e Lucumí são os primeiros a deixar o clube após o fim da temporada 2024.

Felipe Alves, que tem contrato até o fim de dezembro, não renovará seu vínculo, deixando o clube após apenas três partidas pelo Fluminense. Já Marquinhos, que até começou o ano com o pé direito, está emprestado pelo Arsenal (ING), que não deseja renovar o empréstimo para o mesmo clube, de acordo com publicação do “ge” desta terça-feira (10). Ele, que anotou dois gols e duas assistências em 28 jogos no ano, já estava liberado antes mesmo do duelo da 37ª rodada do Brasileirão, contra o Cuiabá, no último dia 5.