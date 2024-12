Fluminense acerta empréstimo de John Kennedy para o Pachuca, do México

Clube mexicano fechou a contratação do atacante do Tricolor por empréstimo com opção de compra

John Kennedy estava fora dos planos do Fluminense, inclusive recebeu férias antecipadas do Mano Menezes. O atacante não vinha sendo utilizado e perdeu espaço para o jovem Kauã Elias na reta final da temporada, após acumular problemas extracampo e não render o esperado.

O Fluminense chegou a um acordo e acertou, nesta terça-feira (10), o empréstimo do atacante John Kennedy para o Pachuca, do México. As conversas entre os clubes vinham ocorrendo nas últimas semanas. O atleta de 22 anos será cedido por uma temporada, com opção de compra. A informação é dos jornalistas André Hernan e Felipe Silva, do UOL.

De acordo com o portal ‘Ge’, a opção de compra do Pachuca gira em torno de R$ 40 milhões. John Kennedy desejou sair do Fluminense e atuar fora do Brasil. O atacante recebeu propostas de clubes brasileiros, inclusive da Série A, mas não queria enfrentar o Tricolor nos próximos meses por conta do carinho pelo clube. Equipes da Espanha e da Rússia também procuraram informações sobre o jogador, mas as negociações não avançaram.

John Kennedy vive longa seca de gols

A última partida do futuro jogador do Pachuca aconteceu no dia 22 de novembro, no empate em 2 a 2 com o Fortaleza, no Maracanã. Na ocasião, entrou no fim do jogo e atuou por apenas 4 minutos. O atacante vive uma seca de quase sete meses sem marcar um gol. A última vez que balançou a rede foi no dia 29 de maio, na vitória por 3 a 2 sobre o Alianza Lima, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. De lá para cá, o atleta disputou 22 jogos em branco.

John Kennedy tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2026. O herói do título da Libertadores em 2023 terminou a temporada com 34 jogos e três gols marcados.