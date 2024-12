Flamengo tem interesse em JP Sampaio, diretor da base do Palmeiras

Nova gestão do Rubro-Negro mira fechar com dirigente, que trabalha há quase dez anos no Verdão e tem respaldo da diretoria / Crédito: Jogada 10

Eleito presidente do Flamengo, na última segunda-feira, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, tem interesse na contratação do diretor das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio. A intenção da nova diretoria rubro-negra é que o dirigente exerça a função de coordenador técnico da equipe profissional. A informação inicial é do “Uol”.

Bap e sua cúpula ainda não fizeram proposta, porém sabem que contratar o profissional será difícil. A tendência, aliás, é que JP Sampaio decline no interesse carioca e permaneça no Palmeiras. Muito prestigiado internamente, o profissional tem respaldo e confiança da diretoria e comissão técnica de Abel Ferreira.