Flamengo faz proposta por JP Sampaio, dirigente do Palmeiras

Rubro-Negro avança e pretende pagar multa rescisória do diretor de base, que pede tempo para avaliar oferta / Crédito: Jogada 10

O Flamengo avançou pela contratação de João Paulo Sampaio, diretor de base do Palmeiras. A nova diretoria apresentou uma proposta formal ao dirigente do Alviverde, que pediu uns dias para avaliar o rumo profissional. A informação inicial é do “ge”.

Bap já conversou com o profissional e não medirá esforços. O novo mandatário rubro-negro pretende pagar os R$ 2 milhões de multa para tirá-lo do clube paulista. O desejo do Flamengo, aliás, é de que João Paulo assuma a coordenação geral das categorias de base do clube, mas com influência também na estrutura profissional em parceria com o José Boto, encaminhado com o clube carioca.