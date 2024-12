Fifa oficializa datas da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil

Decisão foi divulgada nesta terça na 30ª reunião do Conselho da Fifa com a presença do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues

“A reunião foi muito proveitosa e já podemos anunciar aos torcedores as datas da Copa do Mundo de 2027, que será o melhor Mundial da história”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A Fifa anunciou as datas da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil. A competição ocorrerá de 24 de junho (quinta-feira) a 25 de julho (domingo). A decisão aconteceu depois do conselho técnico da entidade realizado nesta terça-feira, em Zurique, na Suíça.

O presidente da CBF participou da reunião virtual comandada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino. Rodrigues faz parte do Conselho da Fifa, o principal órgão executivo do futebol mundial. Em maio, o Brasil foi escolhido para receber o Mundial Feminino com uma votação histórica. A candidatura liderada pela CBF obteve 119 votos na eleição promovida no Congresso da Fifa.

A Fifa ainda revelou a forma de classifcação à disputa. O Brasil não precisará buscar a vaga. Afinal, é sede da competição. No total, a Conmebol terá três lugares já que um deles, o quarto, ficou com a Seleção. A Uefa contará com 11 vagas para as seleções europeias. A Concacaf terá quatro vagas diretas assim como a Confederação Africana de Futebol (CAF). Por fim, a Confederação de Futebol da Oceania (OFC) terá uma vaga enquanto que a Confederação Asiática de Futebol (AFC), seis.

Outras três posições serão definidas por meio de um torneio playoff com 10 equipes. A primeira fase ocorrerá em novembro/dezembro de 2026 em um local centralizado com seis equipes com base no último Ranking Mundial Feminino da FIFA antes do sorteio do play-off. As duas melhores equipes se classificarão para a fase final desse play-off, que ocorrerá em fevereiro de 2027, em que esses dois times terão como rivais duas equipes da Concacaf, uma da Conmebol e uma da Uefa.

Por fim, as seis equipes vão passar por sorteio em três cruzamentos com uma partida eliminatória direta para determinar as três equipes classificadas para a Copa do Mundo Feminina. Aliás, as equipes da mesma confederação não poderão ser no mesmo pote.

