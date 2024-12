Ex-atacante da Seleção compara Estêvão com Yamal: ‘No par ou ímpar fico com ele’

Joia do futebol brasileiro, o atacante do Palmeiras recebeu três prêmios individuais em sua primeira temporada completa no profissional / Crédito: Jogada 10

Faltam poucos meses para Estêvão, principal joia do futebol brasileiro, iniciar seu ‘desfile’ nos gramados europeus. Mas nem precisou vestir as cores do Chelsea para o jovem de 17 anos ter suas habilidades comparadas a de outros talentos do Velho Continente – caso, por exemplo, de Lamine Yamal, do Barcelona. No cara a cara de Márcio Amoroso do Santos já está 1 a 0 para o brasileiro. Durante a premiação da Bola de Prata 2024, Amoroso, comentarista da ESPN, disse que a Europa carece de jogadores com as características de Estêvão. O ex-atacante chegou a mencionar o drible de Yamal em sua resposta, mas mostrou predileção ao brasileiro.

Contratado [pelo Chelsea] para fazer diferença pelo que ele representou aqui no Brasil e pelo talento dele. Chegar lá e manter aquele drible, irreverencia… o que ele já sabe, vai dar certo. Não tem jogador na Europa, hoje, com as características do Estêvão. O Yamal pode ter o drible e tal, mas no par ou ímpar, por exemplo, sem dúvidas escolho ele [Estêvão]. Qualidade do futebol brasileiro, né? Diferente", declarou.