Empresário de Gatito revela proposta para renovar com Botafogo

Ídolo do Alvinegro, goleiro tem contrato até o fim deste ano. Jogador deve permanecer no clube carioca

Ídolo do Botafogo, Gatito Fernández vive os últimos dias de contrato com o clube carioca. O vínculo entre as partes se encerra no dia 31 de dezembro. No entanto, o empresário do goleiro, Renato Bittar, revelou ao jornalista paraguaio Wilson González Bronce que há uma proposta para renovação.

“Temos uma proposta interessante do Botafogo de renovação com o Gatito. O mais provável é que ele continue no clube”, disse o agente.