Dirigente do Palmeiras, JP Sampaio terá conversa presencial com José Boto sobre Flamengo

Gestão de Bap, novo presidente do Rubro-Negro, busca contratação do coordenador da base do Alviverde

Ainda sem uma definição, JP Sampaio terá uma conversa presencial com o português José Boto , que deve assumir o comando do departamento de futebol do Flamengo. Os dois dirigentes têm boa relação. Por conta disso, João Paulo irá ouvir mais sobre o projeto oferecido pela gestão de Bap.

Novo presidente do Flamengo , Bap busca contratações para diretoria do clube para 2025. O alvo mais recente é o JP Sampaio, coordenador da base do Palmeiras. O Rubro-Negro realizou uma proposta formal ao dirigente , mas ainda não obteve resposta. O profissional comunicou ao Alviverde do interesse e ouviu da presidente Leila Pereira que gostaria que ele permanecesse. A informação é do portal ‘Ge’.

A expectativa é de que após a reunião entre JP Sampaio e José Boto, o coordenador volte a conversar com o Palmeiras para tomar uma decisão. João Paulo tem uma multa rescisória de R$ 2 milhões no Alviverde. No entanto, o valor não seria um empecilho para o Flamengo. O Rubro-Negro, inclusive, já deixou claro ao dirigente que está disposto a pagar para tirá-lo do clube paulista.

De acordo com informações do Jogada10, a procura do Flamengo no JP Sampaio gerou um incômodo no Palmeiras. Contudo, o Alviverde acredita que o coordenador de base vai permanecer no clube. Já houve outras ocasiões em que João Paulo conversou com interessados em tirá-lo do Verdão, e ainda assim continuou. O dirigente é visto pela diretoria como um dos pilares do departamento de futebol.

No Flamengo, JP Sampaio chegaria para assumir a coordenação geral das categorias de base, mas com influência também na estrutura profissional em parceria com José Boto.