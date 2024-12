Destaque do Pachuca exalta força do Botafogo: ‘Muitos bons jogadores’

Adversário do Botafogo nesta quarta-feira (11), no primeiro confronto da Copa Intercontinental, o Pachuca já está no Qatar para o duelo que pode indicar reabilitação na temporada. Os Tuzos não foram bem no último Campeonato Mexicano e não jogam há mais de um mês.

Ciente do adversário que vai enfrentar, um dos destaques do clube, o holandês naturalizado marroquino, Oussama Idrissi, pontuou que o Botafogo tem jogadores de qualidade. O garçom dos Tuzos no ano também destacou a força de todos os clubes que disputam o Intercontinental.