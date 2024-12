De carro alvejado por tiros à pouca experiência: quem é José Boto, alvo do Flamengo

Português já tem conversas com Bap, novo presidente do Rubro-Negro, e pode ser o novo diretor executivo do clube para a próxima temporada / Crédito: Jogada 10

Eleito presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, afirmou que pretende profissionalizar o clube. Para isso, a nova diretoria já tem um pré-contrato com o português José Boto, de 58 anos, que pode assumir o cargo de diretor executivo do clube carioca. Diante disso, o Jogada10 apresenta um perfil e casos que aconteceram com o dirigente. Atualmente está no Osijek, da Croácia. Contudo, José Boto já segue o Flamengo nas redes sociais e, apesar de não ter sido anunciado oficialmente, tudo indica que ele será dirigente da equipe carioca em 2025. Em entrevista, José Boto até revelou uma ligação no meio da madrugada, porém não falou os detalhes.

Um homem me ligou por volta das quatro da manhã quando eu estava dormindo. Provavelmente o motivo dessa ligação seja o resultado da eleição para presidente do Flamengo, mas no momento não posso dizer mais nada porque não conversei com ele", disse, em entrevista a Glas Slavonije.

Carro foi alvo de tiros Em maio, de acordo com a imprensa local, o carro usado normalmente por José Boto foi atingido por sete tiros enquanto se encontrava no estacionamento do Osijek. Felizmente, o português não se encontrava no veículo. Ainda não encontraram as pessoas que atiraram no veículo, mas acredita-se que parte da torcida do clube croata não tenha gostado de seus métodos. Na ocasião, o dirigente viajou para Portugal em um momento breve de férias. O responsável por relatar o crime às autoridades foi o também português Alfredo Almeida, membro do departamento de formação do clube croata.

O próprio clube e a Federação Croata de Futebol se manifestaram sobre o ocorrido e condenaram a ações dos criminosos. Inicialmente, José Boto não falou sobre o incidente. Entretanto, após alguns dias do caso, publicou uma nota e agradeceu às mensagens de apoio. Pouca experiência José Boto, de 58 anos, é natural de Loures, Portugal. Ele começou como treinador em pequenos clubes portugueses, mas ganhou projeção ao assumir o departamento de scouting, um olheiro, do Benfica, de acordo com apuração do J10. Neste caso, ele só oferecia os jogadores e não atuou diretamente como dirigente para ajudar nas questões do clube. Em seguida, Boto entrou de vez como diretor esportivo. A sua experiência internacional inclui passagens marcantes no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e do PAOK, da Grécia, além de um trabalho recente no Osijek, da Croácia. Por onde passa deixa resultado expressivos. Nos últimos anos, com relação a resultados esportivos, José Boto não teve grande desempenho.

‘Discussão’ com presidente do Benfica por Coutinho José Boto chegou a indicar ao Benfica a contratação de dois atletas: Ousmane Dembélé, hoje no PSG, e Philippe Coutinho, que atualmente está no Vasco. Curiosamente, o profissional teve as sugestões recusadas e ainda recebeu uma bronca de Luís Filipe Vieira, presidente do time português. “Sugeri um jogador ao Benfica, o Philippe Coutinho, que agora está no Barça. Ele tinha 16 anos, mas não consegui convencer o presidente. Disse a ele, “Compre este jogador, é de topo”. Mas ele respondeu, “Não, está sendo estúpido. Não sabe o que está dizendo. O rapaz só tem 16 anos’”, contou Boto em entrevista ao portal Footbal Hub, da Ucrânia, em 2018.