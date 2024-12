Conselho do Corinthians aprova orçamento para 2025

Timão espera terminar o ano que vem no azul, diminuir sua dívida com arena e projeta ambições nas competições do ano que vem / Crédito: Jogada 10

O Conselho do Corinthians aprovou, na noite da última segunda-feira (9), o orçamento do clube para 2025. O documento passou pelos órgãos (Fiscal, de Orientação e Deliberativo) e foi confirmado durante a reunião. Também ficou estipulado os objetivos do clube para a próxima temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O orçamento também foi aprovado com duas ressalvas. A campanha de arrecadação para o pagamento da dívida do clube com a Caixa Econômica Federal e o projeto do Fundo Imobiliário, que teria a mesma finalidade na amortização da dívida, não foram considerados. Assim, estes itens terão que ser revisados durante o ano de 2025.