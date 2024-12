Conselheiro do Milan, Ibrahimovic descarta ser técnico: ‘Muito trabalho para mim’

Desde que pendurou as chuteiras, Zlatan Ibrahimovic segue como conselheiro do Milan, porém não esboçou interesse em outras áreas do futebol. Afinal, o craque sueco explicou que não pretende ser treinador em virtude da rotina cansativa da profissão.

“Se eu continuo não me vendo como treinador? Atualmente, sim. Eu não quero ser um técnico porque é muito trabalho para mim. Você tem que cobrir tantas áreas, encontrar ideias e soluções, preparar e acompanhar os jogos, treinar. Você trabalha dia e noite. Um ano como treinador parece dez anos para mim. Então não me atrai”, disse, em entrevista à revista estadunidense Sports Illustrated.