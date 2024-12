Brasileiro relembra confronto contra Ozil e Arda Guller pela Liga Europa

Jair Tavares enfrentou os craques em qualificatória do torneio continental, em 2021, e atualmente defende as cores Esenler Erokspor (TUR)

Atualmente no Esenler Erokspor (TUR), o volante brasileiro Jair Tavares falou sobre sua experiência prévia no país, em confronto válido pela fase classificatória da Liga Europa em agosto de 2021. Na época, o atleta ainda atuava pelo HJK, da Finlândia, e enfrentou um Fenerbahce que contava com Mesut Ozil e Arda Güler, hoje no Real Madrid.

“Foi uma experiência única. Infelizmente não conseguimos superá-los em ambos os confrontos após termos avançado de fase. Viemos da classificatória da Liga dos Campeões. Mas era um time muito bom. Também contava com o Luiz Gustavo, ex-volante da Seleção Brasileira e o Enner Valencia, que hoje está no Internacional e fez a diferença no segundo jogo”, disse.