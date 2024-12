Botafogo tem nove jogadores em fim de contrato

Após a Copa Intercontinental, o Botafogo vai começar a se movimentar para a próxima temporada. Aliás, são nove jogadores com contrato se encerrando com o Alvinegro no fim de dezembro, de acordo com a “Rádio Itatiaia”.

Além do lateral-direito Rafael, que se aposentou no último domingo (8), são oito nomes em fim de contrato. Destes, cinco pertencem ao Botafogo com vínculo até o fim do ano: Gatito Fernández, Marçal, Tchê Tchê, Eduardo e Óscar Romero. No entanto, de acordo com o empresário do goleiro paraguaio, ele está próximo de renovar com o clube.