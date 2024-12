Botafogo de olho: Mbappé deixa campo com dores em jogo do Real Madrid

O Botafogo ganhou uma boa notícia para a Copa Intercontinental. Isto porque o atacante Mbappé, do Real Madrid, deixou o campo com dores ainda no primeiro tempo do duelo contra a Atalanta, pela Liga dos Campeões, nesta terça-feira (10). Ele precisou sair de campo aos 34 minutos, dando lugar a Rodrygo.

O astro francês foi o autor do gol que abriu o placar para o Real Madrid diante dos italianos, aos 10 minutos de jogo. Ele foi bem no tempo que esteve em campo, mas indicou dores e precisou ser substituído. O craque deixou o campo andando normalmente e foi para o banco de reservas.