Botafogo atinge 75 jogos na temporada e encara Mundial como nova provação

Campeão brasileiro e da Copa Libertadores, o Botafogo atravessa um calendário insano ao fim desta temporada. Nenhuma outra equipe da Série A, em 2024, foi tão testada e passou por tantas provações. Enquanto o futebol brasileiro entra de férias, o Glorioso começa seu caminho no Mundial de Clubes, torneio pelo qual enfrentará o Pachuca (MEX), nesta quarta-feira (11), às 14h (horário de Brasília), em Doha, no Qatar, pela segunda rodada. Este é o embate de número 75 do Alvinegro neste ano. Se vencer, avança à semifinal, contra o Al Ahly (EGI), no dia 14. Se eliminar os africanos, pega o Real Madrid, na grande final, em 18/12.

A bizarrice do calendário desumano não permitiu que o Botafogo fosse ao palacete colonial de General Severiano para celebrar o título brasileiro com sua gente, no último domingo (9), após bater o São Paulo por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos. Afinal, das 70 horas que separam o jogo contra o Tricolor do encontro com o Pachuca, 17 foram de voo do Rio de Janeiro até a capital do Qatar. O tempo, assim, sufoca um clube que conquistou o direito, dentro das quatro linhas, de buscar o inédito caneco mundial.