Bap promete José Boto como diretor de futebol do Flamengo

O dirigente português conquistou destaque no cenário europeu e agora será o substituto de Marco Braz no Rubro-Negro

Presidente do Flamengo eleito nesta segunda-feira (9), Luiz Eduardo Baptista escolheu José Boto para o cargo de diretor de futebol do clube. O português chega ao Rubro-Negro para substituir Marcos Braz, que se despede junto com o mandato de Rodolfo Landim.

Bap já tem um acordo com o dirigente, segundo informações do UOL. O experiente profissional trabalhou por 10 anos no Benfica, de Portugal. Aliás, nesse período, esteve ao lado de Jorge Jesus por seis anos. Além disso, trabalhou em outros clubes europeus, como Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e PAOK, da Grécia.