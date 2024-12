Bap deseja ter Zico com Flamengo no Super Mundial de Clubes

Eleito presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista deseja ter Zico com o Rubro Negro no Mundial de Clubes 2025, nos Estados Unidos. A ideia da nova gestão é ter o ídolo como chefe de delegação para a competição continental. Após a vitória da chapa “Raça, Amor e Gestão”, Bruno de Sá Coimbra, filho de Zico, comentou a relação de Bap com o pai.

“Existe uma vontade, né? Tem toda uma importância mundial por ser o primeiro e nada mais justo do que eles fazerem esse convite, vai depender de questão de agenda e tal, mas eu acho que pode ser que dê certo sim”, contou Bruno, filho de Zico.